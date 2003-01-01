Навряд чи той, хто назвав птаху-секретаря саме так, як назвав, вчинив би це знову сьогодні. Нині подібним іменнячком нагородили б Жар-птицю, райських птахів, ба, навіть, паву. Справді, завітавши у будь-який офіс, ти одразу й не збагнеш, куди потрапив: йшов у приймальню начальника цеху переробки одноразових стаканчиків, а потрапив на кастинг конкурсу краси “Міс Україна”. Довгі ноги, пишні (там, де це потрібно) форми, макіяж, якому заздрять “прості смертні”, очі, що завжди “горять”, але точно не обтяжені ярмом інтелекту, нігті такої довжини, що особисто мої мізки не здатні придумати, як із таким “добром” можна працювати за комп’ютером... Усі ці атрибути, якщо говорити про професії, за народними стереотипами, притаманні тільки секретаркам. Звичайно ж, казати про всіх однаково, “підганяти” усіх під одну мірку було б дуже неправильно, адже у кожному правилі є свої винятки. Далі...