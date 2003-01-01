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|ЄДИНА МОЛОДІЖНА
Вже відомо, що з моральних-етичних, естетико-еротичних та заздрісно-порнографічних причин перша масова молодіжна газета в Україні "Молода Гвардія" з січня 2004 року припинила своє існування.
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|Успіх: ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ УРЯД США РОБИТЬ ВЖЕ СЬОГОДНІ
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Що може бути важливішим за майбутнє? Ми маємо робити сьогодні інветиції в нове покоління." - такими словами відкрила міжнародний саміт випускників програми обміну майбутніх лідерів (Future Leaders Exchange Program (FLEX) Ді Аронсон, менеджер шкільної програми "Лідери Майбутнього", який проходив 31 жовтня - 2 листопада 2003р. в Українському домі. Далі...
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|Спорт: ЛЮДИ, ЩО ГАНЯЮТЬ ШАРИ
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ПУЛЬНО-ПІРАМІДНИЙ БОМОНД ОБИРАЄ КИЇВ
Так сталося, що у перші вихідні листопада більярдний світ столиці буквально розривався між двома непересічними змаганнями: міжнародним турніром із пулу "Dynamic Bear open" (дисципліна "дев'ятка") та Чемпіонатом Європи з російського більярду "Піраміда". Одразу зазначу, що турніри організовували різні національні федерації - Спортивного більярду та Більярдного спорту відповідно, - саме тому вони й збіглися у часі. Далі...
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|Спорт: ОСТАП БЕНДЕР ЗНАВ, ЩО ГОВОРИВ
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Пригадуєте, що казав Остап Бендер васюкинським шахістам:"Ви не повірите, наскільки далеко просунулася шахова думка. Ви знаєте, Ласкер дійшов до вульгарних речей, з ним стало неможливо грати. Він обкурює своїх суперників сигарами. Причому, навмисне курить дешеві, аби дим нестерпнішим був. Шаховий світ занепокоєний..." Далі...
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|Секс і місто: ВІД РОЗМІРІВ "БУЛУМБИ" ДО ЕКОНОМІЇ НА ПРЕЗЕРВАТИВАХ .СУМНА ПРАКТИКА ДИТЯЧИХ ШЛЮБІВ
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Залишитись старою дівою чи підстаркуватим кавалером - далеко не найкращий фініш. І розуміння трагічності цієї долі приходить абсолютно неконтрольовано у будь-який час. Для багатьох такі майбутні перспективи є чи не уособленням особистого армагеддону - в хід йдуть тонни косметики, цілодобове вештання найрізноманітнішими масовими збіговиськами та жадібне споглядання усіх привабливих перехожих протилежної (не обов'язково!) статі.А коли такий гіпертрофований потяг за будь-яку ціну отримати штамп у паспорті збігається з максималістськими юнацькими почуттями, то тут і виникають усілякі аморальні колізії, коли навіть розписуватись молодятам ніде, адже наречена, а інколи й наречений просто ще паспорта навіть не отримали Далі...
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|Секс і місто: ТАЄМНИЦЯ КАЗАНОВИ
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"Мені здається, я сьогодні охрестив самого антихриста", - саме такі слова, за легендою, записав у своєму щоденнику священик, що охрестив у 1725 році дитину із прізвищем Казанова. Далі...
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|Резус-фактор: ЛАБОРАТОРІЯ МОЛОДИХ ТАЛАНТІВ
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Ви знаєте місце, де таланти можна рахувати за формулою кількість/на квадратний метр? Я теж не знаю. Утім, цьогорічна "Молодість", окрім своїх прямих фестивальних завдань, паралельно займалася такою математикою - дебютній спробі активного множення талантів дорівнює все ж таки число ціле. Далі...
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|Підтримка: ТРИ ДНІ “СОНЯЧНИХ ХВИЛЬ”
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30 та 31 жовтня Київський академічний театр юного глядача на Липках приймав гостей – учасників ІІ Міжнародного інтеграційного театрального фестивалю “Сонячна хвиля”. Далі...
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|Підтримка: МИСТЕЦТВО ПОВЕРТАЄ ДО ЖИТТЯ
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Чи знаєте ви, як лікують... малярством? Людина з психічними порушеннями раз за разом малює свій портрет. І так – десятки разів. Байдуже – чи має цей портрет хоч якусь схожість з прототипом. Однак відбувається неймовірне: людина поступово починає “приходити до тями”, передаючи автопортретам негативну енергію та психічні негаразди. Що це – вигадки чи правда? Хай там як, але доля істини у цьому є. Називається ж цей вид впливу “арт-терапією”. Далі...
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|Манії: ПЛЮШЕВА ІСТОРІЯ, СТВОРИ КОЛЕКЦІЮ ВЛАСНОРУЧ
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26 жовтня - день народження всесвітньо відомого ведмедика Teddy Bear. У 2002-2003 році світова громадськість відзначає 100-літній ювілей славетного ведмежатка. А як усе починалося? Існує дві радикально протилежні версії: американська та німецька. Починалося усе в Америці, хоча німці й досі сперечаються за “батьківські права”, в принципі, не безпідставно, але про це пізніше. Далі...
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|Анекдоти
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Джентльмен із дамою в ресторані. Офіціант:
- Чого бажаєте?
- Що-небудь екзотичне, будь ласка.
- Хм, як щодо скаженої корови?
- Думаю, вона замовить собі сама...
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|Освіта і кар'єра: РОМАНТИЧКИ СОЛІДНИХ ОФІСІВ.ЯК ДОБУВАЄТЬСЯ СЕКРЕТАРСЬКИЙ ХЛІБ
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Навряд чи той, хто назвав птаху-секретаря саме так, як назвав, вчинив би це знову сьогодні. Нині подібним іменнячком нагородили б Жар-птицю, райських птахів, ба, навіть, паву. Справді, завітавши у будь-який офіс, ти одразу й не збагнеш, куди потрапив: йшов у приймальню начальника цеху переробки одноразових стаканчиків, а потрапив на кастинг конкурсу краси “Міс Україна”. Довгі ноги, пишні (там, де це потрібно) форми, макіяж, якому заздрять “прості смертні”, очі, що завжди “горять”, але точно не обтяжені ярмом інтелекту, нігті такої довжини, що особисто мої мізки не здатні придумати, як із таким “добром” можна працювати за комп’ютером... Усі ці атрибути, якщо говорити про професії, за народними стереотипами, притаманні тільки секретаркам. Звичайно ж, казати про всіх однаково, “підганяти” усіх під одну мірку було б дуже неправильно, адже у кожному правилі є свої винятки. Далі...
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|Спорт: ЖАК ВІЛЬНЕВ ВІДМУЧИВСЯ
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П’ятирічному ходінню по муках чемпіона світу-97 Жака Вільнева нарешті настав край. Команда "Формули-1" "БАР-Хонда" офіційно оголосила про те, що в наступному сезоні канадця замінять на японського гонщика Такуму Сато. У цьому році Сато був тест-пілотом американської стайні, а в минулому виступав за "Джордан". Другим пілотом буде англієць Дженсон Баттон. На прес-конференції у Японії, де команда готувалася до заключного етапу цьогорічного сезону, керівник "БАР-Хонди" Дейв Ричардс заявив, що рішення щодо заміни Вільнева на Сато, попри думку багатьох уболівальників та спеціалістів, прийняти було непросто. Далі...
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|Пазл: МОЛОДА МОДА: ІЗ ПОДІУМУ – В НАРОД. ПРОФЕСІЙНЕ ДОСТИГАННЯ ЗЕЛЕНИХ ТАЛАНТІВ
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Одягатися у відомих дизайнерів ніхто не проти – вбраннячко ексклюзивне, стиль неповторний, а індивідуальність та оригінальність завжди помічають та оцінюють. Єдине, що стає на заваді цього примхливого задоволення, – це його обмежена доступність, а точніше – його повна недоступність для звичайного покупця з гаманцем середньої товщини. Одяг від вітчизняних дизайнерів хоч і не має ще світового визнання, але коштує вже також чимало. Далі...
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|Актуально: ХАПАЙ КВАРТИРУ – ДЕРЖАВА ПЛАТИТЬ БЕРИ – НЕ ХОЧУ, ЧИ ПОМАНИЛИ Й НЕ ДАЛИ?
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Серед безлічі проблем, які звалюються на голови молодих сімей, особливо у перші роки подружнього життя, найбільш сильно превалює молоде сімейне щастя – квартира, а точніше – її відсутність. А багато хто й не наважується створити сім’ю саме через відсутність даху над головою. МГ, як молода газета, про це знає не з чуток. Тому в минулому нашому числі ми шукали допомоги в банків. Тепер – продовження. Далі...
Молодь простягає руку до держави. Назустріч руці допомоги. Молодому безквартирному сьогодні можна скористатися програмою житлового кредитування Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву
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|Манії: СОКС: ПРАВИЛА СТАРОЇ ШКАРПЕТКИ
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Якщо випадково на вулицях міста ти зустрінеш кількох людей, які у дикому захопленні намагаються виробити різноманітні фокуси за допомогою, як тобі може здатись, смердючої старої шкарпетки, то знай: вони грають у сокс. Згадавши англійську, зрозумієш, що й назва цієї гри звучить, власне, як “шкарпетка”. Далі...
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|Манії: ДРАКОН ЗАВБІЛЬШКИ З ГОРІХ. МУДРІСТЬ ЯПОНЦІВ – У МІНІАТЮРНІЙ СКУЛЬПТУРЦІ “НЕЦКЕ”
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Уся музейна метушня та шум вулиці за вікном враз відлітають за межі твого сприйняття. Ти просто дивишся на невеличкі вирізьблені фігурки і наче проходиш крізь товщу скла вітрини й опиняєшся серед дивної атмосфери Сходу. Ти мило усміхаєшся божеству щастя товстуну Дайкоку, що тягне в мішку пацюків, – символ запасливості та достатку на Сході; захоплюєшся грою черепах та мимоволі жахаєшся від грізного оскалу лева Міші, що оберігає свою перлину. Гротескна, як на перший погляд, гра слів чергового придурка з будинку на Фрунзе є насправді лише мізерною частиною тих вражень, які отримуєш, перебуваючи серед охайних полиць, за склом яких живуть на своїх постаментах невеличкі фігурки – нецке. Дивна традиція мініатюрної скульптури, що дійшла до наших днів саме завдяки своєму незбагненному магнетизму, який заманив у свої тенета не одного колекціонера. Люди ладні віддати останню копійчину за ще одну фігурку усміхненого дідуся, і їх можна зрозуміти. Далі...
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|Без напруги: Анекдоти
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Англійський лорд після аварії корабля опинився на безлюдному острові. Він побудував три хатини. Через якийсь час його знайшли і врятували моряки, які довго дивувалися, навіщо йому три хатини? На що він відповів:
- Одна - де я живу, друга - це мій клуб, а третя - це клуб, який я ігнорую. Далі...
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|Актуально: ТРІУМФ П’ЯТИ СТУДЕНТІВ ЗВАННЯ “THE BEST STUDENT” МОЖЕ СТАТИ ТВОЇМ
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Студент – це звучить гордо! А найкращий студент Києва 2003 року – ще й почесно. Якщо прагнеш, щоб останнє стосувалося тебе, доведеться неабияк попрацювати. Адже на таке вакантне місце завжди знайдеться багато охочих. Та немає нічого неможливого. І якщо тобі вже пощастило бути студентом одного з київських ВНЗ, то маєш можливість позмагатися і за найвищу нагороду. Далі...
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|Резус-фактор: АНДРУХОВИЧ + АНТОНИЧ = ШКАНДАЛЬ?
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Юрій Андрухович, “Дванадцять Обручів”, Київ, “Критика”, 2003
Жанр: свіжий український роман
Оцінка: *****
Кому читати: цей роман адресований широкому колу читачів
Урра! Шкандаль у благородній родині української літератури! Юрія Андруховича переслідують, відмовляються продавати його книжку, скасовують презентацію, звинувачують у гріху проти української культури, гарчать йому: “Руки геть від генія!” Я вже збиралася писати черговий звіт у жанрі рецензії про ті чи інші літературні переваги нового роману Юрія Андруховича “Дванадцять обручів”, а тут така катавасія! Цілих сім років минуло відтоді, як з’явився попередній роман нашого героя — “Перверзія”, упродовж цього часу він брав участь у багатьох проектах (наприклад, книжка, створена спільно з відомим польським письменником Анджеєм Стасюком, — “Моя Європа”) і продукував есеїстику (Збірник есеїстики “Дезорієнтація на місцевості”). Далі...
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|Резус-фактор: ТЕЛЕВІЗОР ВМИКАЄТЬСЯ І ПЕРЕМАГАЄ
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Тоніно Бенаквіста, “Сага”, Санкт-Петербург, “Амфора”, 2003
Жанр: сатирично-лірично-захопливий інтелектуальний екшн
Оцінка: *****
Кому читати: тим, кому цікаві механізми творення павутини телебачення
Які професії, на вашу думку, є найважливішими? Після тривалого чи не дуже міркування спитайте себе чесно, чи могли б ви прожити без історій? Так, без хліба й історій. Що сталося б з вашою психікою, якби, приходячи додому, ви не могли б увімкнути телевізор чи взяти з полиці нову книжку? Що сталося б з маленькою дитиною, якби їй на ніч не розповідали казок? Далі...
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|Резус-фактор: УКРАЇНСЬКІ ДНІ КИТАЙСЬКОГО КІНО
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Пограймося в асоціації, ключове слово – Китай (расові відмінності не враховуються). Отже: Китайська стіна, Мао Цзедун (фанатичний проповідник марксизму та ленінізму), Лао-цзи із вченням про дао (даосизм), річка Хуанхе та “мегатиражне” населення країни. Далі...
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|Актуально: Містер і Міс світу-2003 – УКРАЇНЦІ
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На Першому міжнародному фестивалі дитячої творчості, що проводився в Єгипті, перемогла українка Олена Солоденко. Вона представляла Україну в шоу краси, передає for-ua.com. Дівчинка виборола почесну нагороду фестивалю – корону першої Принцеси Світу. Досвід в Олени вже був, адже до цього вона перемогла на першому Всеукраїнському конкурсі, завоювавши титул “Міні-міс України” та п’ять років займалася в павлоградському театрі моди. Далі...
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|Актуально: Новий світ буде сприятливим для молоді
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До кінця 2003 року в Україні розроблять програму дій із втілення концепції “Світ сприятливий для дітей”. Про це заявив 6 жовтня на Всеукраїнському Форумі неурядових громадських організацій, що працюють в інтересах дітей, постійний представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Джеремі Хартлі. Україна серед інших країн дала таке зобов’язання, підписавшись під документом, який затвердила Спеціальна Сесія Генеральної асамблеї ООН. Далі...
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|Спорт: Гостинна негостинність господарів, або в Україні оселився Японський тигр.
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Повним тріумфом українських майстрів карате-до завершився 4-й Відкритий Чемпіонат Європи, що на початку жовтня проходив у столичному Палаці спорту. На рахунку наших спортсменів 35 (!) золотих, 26 срібних та 32 бронзові нагороди і беззаперечне перше місце у загальнокомандному заліку. Особливо потішили українські юніори, які забрали геть усі медалі у своїх видах програми. Успіх вітчизняних спортсменів тим приємніший, що першість зібрала більше 800 атлетів із двадцяти країн світу і наші не мали абсолютної переваги у кількості учасників. Організаторами чемпіонату виступили Всестильова федерація бойових мистецтв та спорту України (президент народний депутат Олександр Зінченко) і Всеукраїнська федерація карате-до “Сін-Сьобу” (президент Валерій Галан). Пан Олександр, до речі, просто під час змагань отримав звання майстра 6-го дану з карате-до. Про особливості ж національного карате-до МГ розповів перший віце-президент Федерації “Сін-Сьобу” Рустам Хамітбаєв. Далі...
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|Кумирня: Палаюче тіло та знищенний комод, або сексуальність з висоти польоту "ТАЛІТИ КУМ”.
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Для нормальних людей літо – час для відпочинку. У гурті “Таліта Кум” грають також люди, але ще й музиканти. Тому питання про їхню нормальність відкрите. Замість відпочинку – фестивалі, концерти великі (“Чайка”, “Рупор”) і маленькі. Команда, здається, остаточно адаптувалася в столичному шоу-бізнесовому середовищі й несамовито підкидає вугілля в топку паровоза “Таліта Кум”, що продовжує летіти вперед. Далі...
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|Резус-фактор: Сіро-зелені з оркестром
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"Грін Грей", "Дві епохи в супроводі національного академічного симфонічного оркестру України", JRC, 2003
Що можна зробити, щоб затвердити свою народну популярність? Деякі починають експериментувати із зовнішністю, деякі пишуть безсмертні хіти один за одним, деякі знімають максимально красиві та творчі відеороботи. А що робити, наприклад, Дизелю та Мурику, які зробили все вищеперераховане, і тепер кожна пісня, що з’являється в ефірі, відразу ж перетворюється на супер-хіт?
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|Пазл: БІБЛІОТЕКА. ІНТЕРНЕТ. КIEV.USA. АМЕРИКАНСЬКЕ ВІКНО В ПАВУТИННЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
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Чи часто ти сидиш в інтернеті? Мабуть, рідше, ніж хотілося б! І це зрозуміло: для домашнього підключення потрібний стартовий капітал, задоволення інтернет-потреб у клубах теж коштує грошей, у комп’ютерних аудиторіях рідного інституту до мережі не доступишся через велику кількість охочих, а на роботі – часу не вистачає. Однак, у столиці користуватися інтернетом можна і на шару, яку забезпечують кілька столичних бібліотек. Ми вирішили з’ясувати, на який сервіс можна сподіватися в подібних інтернет-центрах. Далі...
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|"Молода Україна" спостерігатиме за виборами президента Азейбарджану
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Представники політичної партії “Молода Україна” будуть спостерігати за виборами Президента Азербайджану, які відбудуться 15 жовтня. Незважаючи на досить невелику історію партії і молодий склад активістів, можна із упевненістю сказати про те, що вони компетентні у виборчих справах. Інакше б представники “Молодої України” не були б запрошені до складу офіційної делегації міжнародних спостерігачів ОБСЄ від України. Очолює молодоукраїнців голова Київської обласної організації “Молодої України”, член Головної Ради партії Геннадій Волков. Далі...
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